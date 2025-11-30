День матери
Россиянки жалуются на гнойничковую сыпь после косметической процедуры

Девушки получают ожоги и гнойничковую сыпь после лазерной шлифовки лица

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В России женщины все чаще сталкиваются с неприятными последствиями после лазерной шлифовки лица — ожогами и гнойничковыми высыпаниями, передает Telegram-канал «SHOT Проверка». Количество подобных случаев в последнее время резко возросло.

Стоимость одного сеанса может достигать 60 тыс. рублей. Клиентам обещают безупречный рельеф кожи. Однако многие девушки сталкиваются с сильными ожогами, инфекциями и истончением кожи.

Перед проведением процедуры дерматологи настоятельно рекомендуют проконсультироваться с врачом, чтобы оценить состояние кожи и убедиться в отсутствии противопоказаний. Тем не менее, по наблюдениям специалистов, некоторые мастера красоты пренебрегают этим важным этапом, стремясь увеличить свою прибыль.

Неправильные настройки лазерного оборудования также могут значительно ухудшить ситуацию. Пациенты могут столкнуться с длительным отеком лица, который может не проходить несколько месяцев. Это превращает модную процедуру в серьезную угрозу для здоровья.

