«Внутри, и снаружи»: Боня рассказала о своих интимных процедурах Боня рассказала о ежегодном прохождении через процедуру интимного омоложения

Модель и телеведущая Виктория Боня заявила, что проходит через процедуру интимного омоложения. В рамках общения с подписчиками в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена), которые попросили ее рассказать о том, как ведущая поддерживает молодость, Боня подтвердила, что делает эту процедуру. Блогер поделилась подробностями, отметив, что посещает ради этого косметолога ежегодно.

И внутри, и снаружи, — добавила звезда.

Ранее Боня в интервью рассказала, что покорила Эверест, неся баллон с кислородом самостоятельно, что, по ее словам, было тяжело, так как 10 килограммов на высоте ощущаются как 20. Отвечая хейтерам, которые утверждали, что за нее «все несли», звезда назвала эту историю иллюзорной и посоветовала им дойти хотя бы до базового лагеря Эвереста.

Перед этим ведущая похвасталась роскошным ювелирным украшением — кольцом с розовым бриллиантом, о котором давно мечтала. Боня добавила, что не предполагала такое скорое исполнение своего желания.