День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 11:27

«Внутри, и снаружи»: Боня рассказала о своих интимных процедурах

Боня рассказала о ежегодном прохождении через процедуру интимного омоложения

Виктория Боня Виктория Боня Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Модель и телеведущая Виктория Боня заявила, что проходит через процедуру интимного омоложения. В рамках общения с подписчиками в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена), которые попросили ее рассказать о том, как ведущая поддерживает молодость, Боня подтвердила, что делает эту процедуру. Блогер поделилась подробностями, отметив, что посещает ради этого косметолога ежегодно.

И внутри, и снаружи, — добавила звезда.

Ранее Боня в интервью рассказала, что покорила Эверест, неся баллон с кислородом самостоятельно, что, по ее словам, было тяжело, так как 10 килограммов на высоте ощущаются как 20. Отвечая хейтерам, которые утверждали, что за нее «все несли», звезда назвала эту историю иллюзорной и посоветовала им дойти хотя бы до базового лагеря Эвереста.

Перед этим ведущая похвасталась роскошным ювелирным украшением — кольцом с розовым бриллиантом, о котором давно мечтала. Боня добавила, что не предполагала такое скорое исполнение своего желания.

Виктория Боня
омоложение
косметология
процедуры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Нормальный и правильный»: член СПЧ о законопроекте про сталкинг
В Минобороны раскрыли, как ВС России выбивают противника в ДНР
В Минобороны оценили потери ВСУ за минувшие сутки
ВС России нанесли массированный удар по военным объектам на Украине
Невролог перечислил лучшие позы для сна
Россиян снова поджидает магнитная буря
«Дай бог»: в РСПП дали прогноз по ключевой ставке
Российские военные освободили новый населенный пункт в Донбассе
Российские ПВО сбили за сутки более 400 дронов ВСУ
Экс-глава района Кубани останется под стражей до конца декабря
«Удар в сердце веры»: в России резко отреагировали на попытку поджечь храм
Экс-участник «Дома-2» заработал на россиянах в ОАЭ баснословную сумму
Названо направление, на котором начали играть мошенники
День сапожника 26 ноября: история и традиции праздника
Швеция столкнулась с резким наплывом молодых мигрантов с Украины
Более 40 тыс. человек пострадали на Филиппинах из-за мощного циклона
Россиянину вынесли приговор за торговлю оружием
Тунберг запретили въезд в Венецию после выходки с зеленой краской
Американскому чемпиону UFC дали квартиру в Чечне
«Быть свободным нельзя»: Матвиенко обратилась к безработным на Mercedes
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне
Общество

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне

Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией
Европа

Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.