Академик РАН оценил перспективы ядерного омоложения

Эффективность использования ядерных технологий для борьбы со старением вызывает сомнение, заявил научный руководитель Научно-образовательного медицинского центра ядерной медицины НИЦ «Курчатовский институт», академик РАН Сергей Деев в беседе с корреспондентом NEWS.ru. Он отметил, что пока в медицине нет доказательств того, что радионуклиды или внешнее излучение продлевают жизнь.

Со старением, я думаю, это какое-то смелое утверждение, я очень сильно сомневаюсь. Лет 20−40 назад я слышал всякие работы про использование малых доз излучения для стимулирования биологических процессов. Люди этим активно занимались. Я не видел никаких вот в такой доказательной медицине средств, что радионуклиды или же внешнее излучение продлевает жизнь, — прокомментировал эксперт.

Деев также отметил, что, возможно, в будущем наука сможет предоставить доказательства эффективности использования ядерных технологий в борьбе со старением. Однако на данный момент, по его словам, таких данных нет.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ядерные технологии активно применяются в диагностике и лечении заболеваний, включая онкологические. В рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» уделяется особое внимание развитию диагностики с использованием радиофармацевтических препаратов. Сегодня зарегистрировано более трех десятков лекарственных препаратов на основе изотопов для лечения онкологических заболеваний, в том числе с метастазами.