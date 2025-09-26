Глава Минздрава рассказал о применении ядерных технологий в медицине

Ядерные технологии активно применяются в диагностике и лечении заболеваний, включая онкологические, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые», отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru. По его словам, эти технологии уже вошли в нашу жизнь.

Это и диагностика, и лечение. Причем в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» предусмотрен отдельный блок по онкологии. Он также распространяется на ряд заболеваний нервной системы, кардиологии, где мы развиваем направление по диагностике с использованием радиофармацевтических препаратов. <…> Эти технологии уже вошли в нашу жизнь, мы активно их используем, — рассказал министр.

По его словам, сегодня зарегистрировано больше трех десятков лекарственных препаратов на основе изотопов для лечения онкологии, включая опухоли с метастазами. Он отметил, что появляется все больше инструментов для лечения такого типа заболеваний.

Ранее Мурашко сообщил, что в России смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась почти на 34%. По его словам, показатель достиг исторического минимума и держится на этом уровне уже два года.