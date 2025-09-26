Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 21:15

Глава Минздрава рассказал о применении ядерных технологий в медицине

Мурашко: ядерные технологии применяются в диагностике и лечении заболеваний

Михаил Мурашко Михаил Мурашко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ядерные технологии активно применяются в диагностике и лечении заболеваний, включая онкологические, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые», отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru. По его словам, эти технологии уже вошли в нашу жизнь.

Это и диагностика, и лечение. Причем в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» предусмотрен отдельный блок по онкологии. Он также распространяется на ряд заболеваний нервной системы, кардиологии, где мы развиваем направление по диагностике с использованием радиофармацевтических препаратов. <…> Эти технологии уже вошли в нашу жизнь, мы активно их используем, — рассказал министр.

По его словам, сегодня зарегистрировано больше трех десятков лекарственных препаратов на основе изотопов для лечения онкологии, включая опухоли с метастазами. Он отметил, что появляется все больше инструментов для лечения такого типа заболеваний.

Ранее Мурашко сообщил, что в России смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась почти на 34%. По его словам, показатель достиг исторического минимума и держится на этом уровне уже два года.

эксклюзив
видео
Михаил Мурашко
медицина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минобрнауки назвали сферу, в которой ИИ обеспечит прорыв
Стая собак едва не растерзала мужчину на российской свалке
Машину с самодельным оружием для тихой стрельбы остановили в Ленобласти
В Ростовской области озвучили последствия новой атаки дронов ВСУ
Появилось уникальное видео с линии обороны ВСУ под Купянском
Россия добилась триумфа в параплавании
В Венгрии жестко поставили Украину на место после хамства в адрес Будапешта
Минприроды нашло способ находить потерявшихся домашних животных
Военный эксперт рассказал, какое оружие США могут отправить Киеву
В Иране рассказали об ультиматуме США для отсрочки санкций
В МАГАТЭ раскрыли, насколько велик запас природного урана на Земле
Священник объяснил, грешно ли жить без нательного креста
Готовлю белорусские драники – блюдо, которое всегда в тренде
На Солнце зафиксирована серия мощных вспышек
Экс-судью из Краснодара обвинили в захвате сельхозпредприятия
Несколько БПЛА заметили над крупнейшей авиабазой Дании
В Госдуме порадовались из-за решения УЕФА не отстранять Израиль от турниров
В Госдуме раскрыли судьбу бумажных пенсионных удостоверений
Названы дата и место прощания с Тиграном Кеосаяном
Пять продуктов из России «захватывают» Китай
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.