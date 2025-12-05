ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 10:23

«Не панацея»: косметолог опровергла миф о популярной процедуре

Косметолог Пашкова: процедура PRF не дает эффекта сильного омоложения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Процедура PRF не дает эффекта сильного омоложения, рассказала «Вечерней Москве» дерматолог-косметолог Александра Пашкова. Она отметила, что такая процедура обладает умеренным эффектом. По ее словам, при этом в большинстве случаев результат можно заметить.

Но PRF — это не панацея. Это не филлер, а биостимулятор из вашей крови с мягким, аккуратным воздействием. В большинстве случаев результат заметен, но умеренный, — рассказала Пашкова.

По словам дерматолога, эффект от такой процедуры сопоставим с легкой биоревитализацией, но срок действия чаще всего короче, чем при использовании стабилизированной гиалуроновой кислоты. Она отметила, что такой способ дает мягкую стимуляцию тканей, а не восполняет объем.

Ранее врач-косметолог Татьяна Баллирано рассказала, что очищение и тонизирование кожи можно провести дома. Она отметила, что косметику можно найти почти в каждой аптеке.

косметологи
процедуры
эффективность
омоложение
