«Не панацея»: косметолог опровергла миф о популярной процедуре

Процедура PRF не дает эффекта сильного омоложения, рассказала «Вечерней Москве» дерматолог-косметолог Александра Пашкова. Она отметила, что такая процедура обладает умеренным эффектом. По ее словам, при этом в большинстве случаев результат можно заметить.

Но PRF — это не панацея. Это не филлер, а биостимулятор из вашей крови с мягким, аккуратным воздействием. В большинстве случаев результат заметен, но умеренный, — рассказала Пашкова.

По словам дерматолога, эффект от такой процедуры сопоставим с легкой биоревитализацией, но срок действия чаще всего короче, чем при использовании стабилизированной гиалуроновой кислоты. Она отметила, что такой способ дает мягкую стимуляцию тканей, а не восполняет объем.

