Россиянам рассказали, на сколько подорожают бьюти-услуги в 2026 году Экономист Сазанова: бьюти-услуги в 2026 году подорожают на 10%

Стоимость бьюти-услуг в России в 2026 году вырастет не более чем на 10%, заявила NEWS.ru доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ кандидат экономических наук Светлана Сазанова. По ее словам, рынок отечественной продукции позволяет предотвратить резкое повышение цен на косметологические процедуры.

В следующем году бьюти-услуги подорожают на 5–10%, не более. Кто-то считает, что маникюр, например, подорожает на 30% из-за импортных материалов, однако рынок этих средств достаточно разнообразен. Я думаю, там просто произойдет переключение на других производителей, более доступных, более дешевых. Иначе люди просто перестанут ходить в те салоны, что не смогли перестроиться. Так что сильного подорожания ждать не стоит. То же самое и в сфере косметологии. Можно переключиться с более дорогих средств на менее затратные, а аппаратура уже куплена, — поделилась Сазанова.

Она подчеркнула, что некоторые расходные материалы и комплектующие могут подорожать, но это не окажет значительного влияния на рынок. По мнению экономиста, если речь идет о дорогостоящей аппаратуре и средствах, то этот сегмент рынка мало подвержен колебаниям цен, поскольку люди с достатком привыкли платить больше.

Если ценник взлетит, люди просто уменьшат объем употребляемых услуг, будут реже ходить к косметологам. Поэтому косметологи, понимая это, будут искать более демократичные расходники и средства по уходу. Тем более, многие бьюти-специалисты в последнее время начали активно переключаться на отечественную продукцию и в принципе пришли к выводу, что она тоже неплохая. Аппаратные услуги могут стать значительно дороже, потому что она почти вся импортная. Но там и ценник другой, и люди туда ходят состоятельные, — заключила Сазанова.

Ранее врач-косметолог Татьяна Баллирано заявила, что процедуры очищения и тонизирования кожи можно выполнять в домашних условиях. По ее словам, необходимую косметику можно приобрести практически в любой аптеке.