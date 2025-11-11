Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 11:02

Косметолог назвала процедуры, которые можно делать дома

Косметолог Баллирано: очищение и тонизирование кожи можно проводить дома

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Очищение и тонизирование кожи можно провести дома, рассказала «Вечерней Москве» врач-косметолог и дерматовенеролог Татьяна Баллирано. Она отметила, что косметику можно найти почти в каждой аптеке.

Эти процедуры помогут сделать маски. Их можно или покупать готовыми или делать самим. Хорошим вариантом может стать глиняная маска из практически любой аптеки. Она стоит недорого и дает хороший очищающий эффект, — рассказала Баллирано.

Косметолог также посоветовала использовать патчи под глаза после бессонной ночи — они помогут освежить лицо. По ее словам, вместо них также можно использовать дольки огурцов.

Ранее диетолог-косметолог Марият Мухина рассказала, что кожа во время отопительного сезона требует особого ухода с использованием специальных средств, таких как гидролаты и эмоленты нового поколения. По ее словам, желательно, чтобы в составе продуктов присутствовали церамиды, глицерин и липидные комплексы, которые эффективно восстанавливают защитный барьер.

косметологи
красота
маски
уход
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Многодетная семья держала пенсионерку на цепи
Дочь-кормилица и мать-сутенерша: школьницу заточили в массажном салоне
Россиянам рассказали о грядущем снижение цен на один деликатес
В Кремле заинтересовались содержанием контактов Токаева и Трампа
Госдума лишила депутата Воронцовского неприкосновенности
Названы сроки, когда Европа прекратит отправлять миллионы на помощь Украине
Генерал заявил о серьезных последствиях угона МиГ-31 разведкой Украины
Российские военнослужащие освободили еще один населенный пункт в Запорожье
Песков раскрыл одну деталь о возможном разговоре Путина и Трампа
Россиянин напал на беременную женщину с пистолетом
Синичкин день: как встретить и чем помочь птицам
Появились кадры с места взрыва в Пакистане
Песков рассказал, как Россия выстраивает отношения с новыми властями Сирии
История про пленившего пятерых украинцев бойца ВС РФ войдет в сериал об СВО
Момент обрушения обломков горнолыжного комплекса на машины попал на видео
Адвокат сестер Хачатурян отреагировал на отклонение апелляционных жалоб
«Мы давно знаем»: российский врач о новом смертельном вирусе РСВ
Десятки россиян пострадали в жутком ДТП в Египте, есть жертвы: подробности
Полиция поймала мужчину, забившего барана во дворе многоэтажки
В России готовятся изменить ставку по семейной ипотеке
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.