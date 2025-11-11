Косметолог назвала процедуры, которые можно делать дома Косметолог Баллирано: очищение и тонизирование кожи можно проводить дома

Очищение и тонизирование кожи можно провести дома, рассказала «Вечерней Москве» врач-косметолог и дерматовенеролог Татьяна Баллирано. Она отметила, что косметику можно найти почти в каждой аптеке.

Эти процедуры помогут сделать маски. Их можно или покупать готовыми или делать самим. Хорошим вариантом может стать глиняная маска из практически любой аптеки. Она стоит недорого и дает хороший очищающий эффект, — рассказала Баллирано.

Косметолог также посоветовала использовать патчи под глаза после бессонной ночи — они помогут освежить лицо. По ее словам, вместо них также можно использовать дольки огурцов.

Ранее диетолог-косметолог Марият Мухина рассказала, что кожа во время отопительного сезона требует особого ухода с использованием специальных средств, таких как гидролаты и эмоленты нового поколения. По ее словам, желательно, чтобы в составе продуктов присутствовали церамиды, глицерин и липидные комплексы, которые эффективно восстанавливают защитный барьер.