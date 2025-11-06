Россиянам объяснили, как ухаживать за кожей и волосами в отопительный сезон Косметолог Мухина: в отопительный сезон необходимо наносить на кожу гидролаты

Кожа во время отопительного сезона требует особого ухода с использованием специальных средств, таких как гидролаты и эмоленты нового поколения, заявила NEWS.ru врач — диетолог-косметолог Марият Мухина. По ее словам, желательно, чтобы в составе продуктов присутствовали церамиды, глицерин и липидные комплексы, которые эффективно восстанавливают защитный барьер.

В период отопительного сезона нужно наносить на кожу гидролаты и эмоленты нового поколения — липидоподобные увлажнители. Для детей лучше не использовать средства с синтетическими компонентами. Также есть тоники на водной основе, рекомендую средства с мочевиной. Детям до трех лет возможно применение глицерина. Эти средства применяем утром и вечером. Желательно, чтобы в них были добавлены церамиды, глицерин и липидный комплекс. Их нужно наносить на чистую кожу после умывания, пока она еще немного влажная. Еще детям можно покупать натуральные жиры в аптеках — барсучий или медвежий, и натуральные масла, — пояснила Мухина.

Она добавила, что следует выбирать гипоаллергенные формулы с минимальным количеством ингредиентов, предварительно протестированные на чувствительной коже. Также, по словам косметолога, важной процедурой является нанесение эмолентов сразу после ванны для запечатывания влаги.

Чтобы защищать от резких перепадов температур, принимайте теплый душ, а не горячий, а после процедур промокните кожу легкими похлопываниями и сразу нанесите увлажняющий крем. Если в отопительный сезон появляются зуд и сухость на коже головы — используйте мягкие шампуни без сульфатов и увлажняющие кондиционеры, — резюмировала Мухина.

Ранее дерматовенеролог Алла Ветрова заявила, что улучшить состояние кожи можно, не прибегая к косметическим процедурам. Для этого, по ее словам, нужно восстановить сон и снизить уровень стресса. Врач посоветовала уделить внимание своему рациону и ментальному состоянию.