Чем отличается УЗИ от МРТ: все о принципах современной диагностики человека

Чем отличается УЗИ от МРТ: все о принципах современной диагностики человека

Современная медицина располагает множеством способов заглянуть внутрь человеческого организма без хирургического вмешательства. Чем отличается УЗИ от МРТ: первое использует ультразвуковые волны, которые отражаются от тканей, второе применяет магнитное поле и радиоволны для создания детальных снимков. Оба метода помогают врачам увидеть то, что скрыто от глаз, и поставить точный диагноз.

Что такое УЗИ

Ультразвуковое исследование работает по принципу эхолокации. Специальный датчик генерирует звуковые волны высокой частоты, которые проникают сквозь ткани и отражаются от границ органов. Отраженные сигналы улавливаются тем же датчиком, обрабатываются компьютером и превращаются в изображение на экране в режиме реального времени.

Что такое МРТ

Магнитно-резонансная томография задействует мощное магнитное поле, которое выстраивает атомы водорода в организме определенным образом. Под воздействием радиоволн эти атомы испускают энергию, которую регистрируют датчики томографа и преобразуют в детальные послойные изображения.

Пациент в кабинете магнитно-резонансной томографии Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Безопасность методов

Оба исследования считаются безопасными для человека. УЗИ не несет лучевой нагрузки и может проводиться многократно, даже у беременных женщин. МРТ также не использует ионизирующее излучение, что позволяет повторять процедуру без вреда для здоровья.

Главные отличия

Разобраться, чем отличается УЗИ от МРТ, важно для понимания возможностей диагностики. УЗИ показывает органы в движении и позволяет оценить кровоток, но качество изображения зависит от квалификации специалиста и может быть затруднено при исследовании глубоко расположенных структур. МРТ дает высокоточные снимки мягких тканей, нервной системы и суставов, однако процедура занимает больше времени и требует неподвижности пациента. Кроме того, УЗИ доступнее по цене и проводится быстрее, тогда как МРТ незаменима при сложных диагностических случаях.

Выбор между этими методами зависит от конкретной медицинской задачи: врач назначает исследование исходя из симптомов, предполагаемого диагноза и особенностей организма пациента. Главное — довериться специалисту, который подберет оптимальный способ диагностики и поможет быстро выявить проблему.

Ранее мы рассказывали вам, зачем нужна диспансеризация после 40 лет и как ее пройти.