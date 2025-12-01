День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 15:46

«Едем на УЗИ»: Лерчек рассказала, кто помог ей выбить «путевку» к врачу

Лерчек поблагодарила СМИ после разрешения суда выехать на прием к врачу

Читайте нас в Дзен

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) сообщила о разрешении на прием к врачу. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, его удалось получить благодаря СМИ. Она призналась, что нервничает из-за уголовного дела и «чуть-чуть мерзнет, потому что никакие сапоги не налезают на браслет».

Благодаря тому, что вы все писали, что меня не пускают к врачу, нам удалось выбить разрешение. Скоро мы едем на УЗИ. Так что за это вам тоже большое спасибо, — отметила блогер.

Ранее Лерчек впервые снялась в фотосессии с отцом своего будущего ребенка — тренером по танцам Луисом Сквиччиарини. Несмотря на то, что 33-летняя бизнесвумен находится под домашним арестом, ее возлюбленный опубликовал фотографии в социальных сетях, поскольку Чекалиной запрещено пользоваться интернетом.

До этого адвокат Константин Третьяков сообщил, что защита Валерии и Артема Чекалиных, а также их соучастника Романа Вишняка подала ходатайство о возвращении уголовного дела в прокуратуру. Основанием для этого стало нарушение правил подследственности.

блогеры
УЗИ
врачи
Лерчек
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутат нашел решение проблемы Долиной и Лурье из-за квартиры
Минск вызвал представителя Литвы в МИД после инцидента с БПЛА
Родителям дали советы, как привить детям основы правильного питания
Вылетевший из Литвы БПЛА рухнул в белорусском Гродно
«Ни ответа, ни привета»: в ГД оценили скандал с покусанным собакой ребенком
Игривые гении: характеристика людей, рожденных в год Обезьяны
В России сотни Porsche превратились в «кирпичи»
«Калашников» сообщил о выполнении крупного контракта по беспилотникам
Гайана отправила в Индию первую за три года партию нефти
Автоэксперт объяснил, почему в России нет трасс без ограничения скорости
Украинские мигранты начали кошмарить жителей Варшавы
Пономарев призвал «Спартак» и «Динамо» назначить российских тренеров
Бывшего заместителя губернатора Кубани лишают мандата в ГД из-за взяток
Эксперт раскрыл, сколько на самом деле мяса едят россияне
«Запад ищет деньги»: экс-нардеп о слухе про отставку Зеленского в Новый год
Петербуржца задержали за угрозы ножом сотруднику полиции
Тела трех человек нашли в гараже в Ленобласти, еще одна девочка в больнице
Экономист оценил идею разрешить тратить маткапитал на путешествия
Эксперт оценил возможный рост цен на мясо перед новогодними праздниками
«Он же из Аргентины»: беременная Лерчек о неожиданной мечте бойфренда
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Беру муку и сыр — хачапури не нужны! Делаю гужеры с сырной начинкой: завтрак за 15 минут
Общество

Беру муку и сыр — хачапури не нужны! Делаю гужеры с сырной начинкой: завтрак за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.