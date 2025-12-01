«Едем на УЗИ»: Лерчек рассказала, кто помог ей выбить «путевку» к врачу Лерчек поблагодарила СМИ после разрешения суда выехать на прием к врачу

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) сообщила о разрешении на прием к врачу. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, его удалось получить благодаря СМИ. Она призналась, что нервничает из-за уголовного дела и «чуть-чуть мерзнет, потому что никакие сапоги не налезают на браслет».

Благодаря тому, что вы все писали, что меня не пускают к врачу, нам удалось выбить разрешение. Скоро мы едем на УЗИ. Так что за это вам тоже большое спасибо, — отметила блогер.

Ранее Лерчек впервые снялась в фотосессии с отцом своего будущего ребенка — тренером по танцам Луисом Сквиччиарини. Несмотря на то, что 33-летняя бизнесвумен находится под домашним арестом, ее возлюбленный опубликовал фотографии в социальных сетях, поскольку Чекалиной запрещено пользоваться интернетом.

До этого адвокат Константин Третьяков сообщил, что защита Валерии и Артема Чекалиных, а также их соучастника Романа Вишняка подала ходатайство о возвращении уголовного дела в прокуратуру. Основанием для этого стало нарушение правил подследственности.