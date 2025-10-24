Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 14:31

Виктория Боня похвасталась дорогим украшением

Телеведущая Виктория Боня получила в подарок кольцо с розовым бриллиантом

Виктория Боня Виктория Боня Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

45-летняя телеведущая Виктория Боня похвасталась в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена), что стала обладательницей роскошного ювелирного украшения. Звезда поделилась, что давно лелеяла мечту о розовом бриллианте, и даже не предполагала, что это желание воплотится в жизнь так скоро.

У меня сейчас исполнится одно мое желание. Оно было такое — «неплохо было бы помечтать». Я проговаривала это в пространство, говорила своим знакомым, друзьям. Но я и подумать не могла, что оно сбудется в ближайшее время, — рассказала Боня.

Кольцо с розовым бриллиантом досталось бывшей участнице проекта «Дом-2» в подарок. Стоимость таких ювелирных изделий начинается от $100 тыс. (более 8 млн рублей) за карат. Редкие камни могут оцениваться в миллионы долларов.

О своем «скромном» желании Боня заявила еще в начале 2025 года. Она объявила, что пойдёт на свидание с тем, кто подарит ей это украшение. Личность щедрого поклонника по-прежнему остается загадкой.

Ранее Боня подала в суд на Аврору Кибу — невесту певца Григория Лепса. Конфликт между женщинами начался в интернете из-за высказываний о мотивах брака Авроры с Лепсом. Аврора обвинила Боню в оказании интимных услуг за деньги, что привело к судебному разбирательству о защите чести и достоинства.
Виктория Боня
украшения
бриллианты
шоу-бизнес
