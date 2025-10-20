Виктория Боня подала в суд на молодую невесту Лепса Mash: Виктория Боня подала в суд на Аврору Кибу за обвинения в проституции

Телеведущая Виктория Боня подала в суд на невесту певца Григория Лепса Аврору Кибу, передает Telegram-канал Mash. 19-летняя девушка ранее обвинила Боню в занятии проституцией.

По информации канала, конфликт в Сети разгорелся после того, как Боня высказала критику в адрес финансового положения невесты музыканта. Она высказала предположение, что брак Кибы с Лепсом был заключен с целью улучшить финансовое положение ее семьи. В ответ на это Киба обвинила Боню в том, что та продает свое тело женатым мужчинам за €3 тыс. (283,7 тыс. рублей).

Конфликт между девушками довел до судебных разбирательств. В августе Боня подала иск о защите своей чести и достоинства. По словам ее адвоката, звезда требует публичных извинений.

Ранее Боня поделилась подробностями своих отношений с бизнесменом Русланом Гасановым. Она призналась, что планировала рождение второго ребенка от него и серьезно готовилась к этому. Однако их отношения закончились из-за патологической ревности Гасанова, что привело к расставанию пары в 2024 году.