14 октября 2025 в 21:16

Боня готовилась родить ребенка от бывшего возлюбленного

Боня планировала родить второго ребенка от бизнесмена Гасанова

Виктория Боня Виктория Боня Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Виктория Боня призналась, что всерьез готовилась к рождению второго ребенка от бизнесмена Руслана Гасанова. В новом подкасте на YouTube знаменитость рассказала, что, несмотря на 13-летнюю разницу в возрасте, планировала создать с ним семью и даже прошла медицинское обследование для подготовки к зачатию.

Я ходила по врачам, чтобы сделать это. То есть я готовилась к зачатию. И это о том, какая серьезность отношений у меня к нему была, — откровенно призналась Боня.

По ее словам, чувства к Гасанову были настолько сильными, что она готова была родить от него ребенка, несмотря на относительно недолгий срок отношений. Однако планам не суждено было сбыться из-за патологической ревности бизнесмена, рассказала Боня.

Она вспомнила, что Гасанов запрещал ей общаться с друзьями-мужчинами и постоянно устраивал скандалы. Постоянные стрессы привели к проблемам со здоровьем, и пара рассталась в 2024 году спустя год отношений.

Ранее Боня прокомментировала развод блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана. По ее мнению, у жены артиста могла быть серьезная причина для такого решения. Она напомнила, что интернет-звезда не раз помогала сохранить семью даже в самые сложные периоды.

Виктория Боня
дети
беременности
отношения
