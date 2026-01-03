«Все теплее и теплее»: Боня о новом этапе отношений с отцом своей дочери

Телеведущая Виктория Боня в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сообщила о возобновлении отношений с отцом своей дочери Анджелины, ирландским бизнесменом Алексом Смерфитом. Пара, прожившая вместе шесть лет, рассталась в 2017 году, но теперь, после длительного перерыва, чувства между ними вновь обрели теплоту и гармонию.

Был момент, когда мы рассоединились. Но сейчас я вижу, как отношения у нас становятся все теплее и теплее. Мы решили объединиться, — рассказала телезвезда.

По словам Бони, это воссоединение позволит им в полной мере показать жизнь своей семьи. Кроме того, они надеются поделиться личным опытом о том, как можно выстраивать отношения после расставания и совместно воспитывать общего ребенка.

