03 января 2026 в 14:42

«Все теплее и теплее»: Боня о новом этапе отношений с отцом своей дочери

Боня заявила, что возобновила общение с отцом своей дочери

Виктория Боня Виктория Боня Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Телеведущая Виктория Боня в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сообщила о возобновлении отношений с отцом своей дочери Анджелины, ирландским бизнесменом Алексом Смерфитом. Пара, прожившая вместе шесть лет, рассталась в 2017 году, но теперь, после длительного перерыва, чувства между ними вновь обрели теплоту и гармонию.

Был момент, когда мы рассоединились. Но сейчас я вижу, как отношения у нас становятся все теплее и теплее. Мы решили объединиться, — рассказала телезвезда.

По словам Бони, это воссоединение позволит им в полной мере показать жизнь своей семьи. Кроме того, они надеются поделиться личным опытом о том, как можно выстраивать отношения после расставания и совместно воспитывать общего ребенка.

Ранее Боня заявила о желании стать матерью ребенка основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Так она прокомментировала сообщения о том, что предприниматель согласился платить за ЭКО молодым женщинам, рожающим ему наследников. Телеведущая задалась, вопросом «где брать сперму?».

Виктория Боня
шоу-бизнес
отношения
звезды
