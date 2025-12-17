Новый год-2026
17 декабря 2025 в 11:09

Россиянки пристрастились к «зеленой жиже»

«SHOT ПРОВЕРКА»: россиянки пытаются похудеть на хлорофилле и цитрате магния

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Россиянки массово пытаются похудеть на хлорофилле и цитрате магния, сообщает Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА». По его информации, пользовательницы Сети активно призывают пить зеленую жидкость, чтобы наладить здоровое питание, однако вместо избавления от лишних килограммов многие получают аллергию и расстройство желудка.

После приема хлорофилла кто-то жалуется на непереносимость запаха и вкуса, а у других появляется аллергическая реакция. Ассистент кафедры фармакологии Пироговского университета Денис Борозденко объяснил, что передозировка хлорофилла при употреблении зелени невозможна, а вот при приеме БАДов в больших количествах вполне реальна.

Кроме того, улучшение внешнего вида, в том числе снижение веса, возможно только при правильном питании и хорошей физической активности, — отметил специалист.

По его словам, с цитратом магния ситуация похожая. Добавка полезна, например, при запорах, но ее неконтролируемый прием у здоровых людей может вызвать расстройство желудка и нарушить сон, резюмировал Борозденко.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что прием биологически активных добавок для похудения может привести к нарушению обменных процессов в организме. По его словам, для снижения веса необходимы дисциплина и сила воли, а не медикаментозные средства.

