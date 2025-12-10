ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 декабря 2025 в 06:31

FPV-дроны ВС РФ взорвали минометы ВСУ в Сумской области

МО РФ: FPV-дроны ВС России взорвали минометы ВСУ в Сумской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Войска беспилотных систем ВС РФ с помощью FPV-дронов ликвидировали замаскированную минометную батарею ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что это позволило штурмовым отрядам продвинуться в рамках расширения буферной зоны безопасности.

Замаскированные огневые позиции минометной батареи ВСУ были обнаружены в лесу. После точного определения координат для поражения цели были применены FPV-дроны с оптоволоконным управлением. Средства объективного контроля в режиме реального времени зафиксировали прямые попадания и взрывы, добавили в МО.

Сотни часов налета у операторов войск беспилотных систем позволили точечно уничтожить каждую позицию неонацистов, — указали в ведомстве.

Ранее российские истребители пятого поколения Су-57 получили на вооружение новые ракеты Х-58УШКЭ для противодействия радиолокационным станциям противника, что дает им важные тактические преимущества в борьбе с вражеской системой ПВО. Данные возможности являются уникальными, и аналогичного вооружения в арсеналах стран НАТО на данный момент не существует.

Кроме того, пресс-служба концерна «Калашников» сообщила, что управляемые барражирующие боеприпасы КУБ-2 продемонстрировали 95-процентную результативность в ходе проверки в реальных боевых условиях зоны СВО. Небольшие по размеру снаряды оборудованы передовыми системами наведения.

ВСУ
ВС РФ
дроны
Украина
