Войска беспилотных систем ВС РФ с помощью FPV-дронов ликвидировали замаскированную минометную батарею ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что это позволило штурмовым отрядам продвинуться в рамках расширения буферной зоны безопасности.

Замаскированные огневые позиции минометной батареи ВСУ были обнаружены в лесу. После точного определения координат для поражения цели были применены FPV-дроны с оптоволоконным управлением. Средства объективного контроля в режиме реального времени зафиксировали прямые попадания и взрывы, добавили в МО.

Сотни часов налета у операторов войск беспилотных систем позволили точечно уничтожить каждую позицию неонацистов, — указали в ведомстве.

Ранее российские истребители пятого поколения Су-57 получили на вооружение новые ракеты Х-58УШКЭ для противодействия радиолокационным станциям противника, что дает им важные тактические преимущества в борьбе с вражеской системой ПВО. Данные возможности являются уникальными, и аналогичного вооружения в арсеналах стран НАТО на данный момент не существует.

Кроме того, пресс-служба концерна «Калашников» сообщила, что управляемые барражирующие боеприпасы КУБ-2 продемонстрировали 95-процентную результативность в ходе проверки в реальных боевых условиях зоны СВО. Небольшие по размеру снаряды оборудованы передовыми системами наведения.