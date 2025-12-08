5 ингредиентов и никаких премудростей. Новогодний салат-кольцо из курицы и ананаса — затмит оливье и крабовый!

В преддверии праздников хочется не только накрыть щедрый стол, но и порадовать гостей чем-то легким, свежим и одновременно праздничным. Этот салат в форме кольца — прекрасная альтернатива традиционным тяжелым салатам. Он объединяет в себе нежность куриного филе, сочную сладость ананаса, сытность яиц и сыра, а также приятную пикантность кедровых орешков. Салат действительно получается воздушным и очень гармоничным, где каждый ингредиент играет свою партию, не перебивая других. Его эффектная форма и яркие цвета делают блюдо настоящим украшением новогоднего стола.

Для приготовления вам понадобится: 270 г куриного филе (можно использовать филе с бедра, как в исходных данных), 3 яйца, 200 г консервированных ананасов (кусочками), 150 г полутвердого сыра (например, «Гауда» или «Российский»), 50 г кедровых орешков, 4 ст. л. майонеза, соль по вкусу, зелень для украшения. Куриное филе отварите в подсоленной воде до готовности, остудите и нарежьте небольшими кубиками или разберите на волокна. Яйца отварите вкрутую, остудите, очистите и натрите на крупной терке. Сыр натрите на той же терке. Ананасы откиньте на дуршлаг, чтобы стек сироп, и слегка обсушите бумажным полотенцем. Кедровые орешки можно слегка обжарить на сухой сковороде до легкого золотистого цвета для усиления аромата. Все подготовленные ингредиенты, кроме небольшой части орешков и ананасов для украшения, переложите в глубокую миску. Добавьте майонез и аккуратно перемешайте. Для формирования кольца используйте специальную кулинарную форму или просто обрежьте дно и середину у чистой пластиковой бутылки подходящего диаметра. Установите форму на сервировочное блюдо, выложите в нее салат и хорошо утрамбуйте. Аккуратно снимите форму. Украсьте салат-кольцо оставшимися кусочками ананаса, кедровыми орешками и зеленью. Дайте салату немного пропитаться в холодильнике перед подачей.

