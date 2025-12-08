ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 14:10

Астроном рассказал, как лучше наблюдать пик звездопада Геминиды

Астроном Бурмистров советует начать наблюдение за Геминидами 13 декабря в 22:00

Наблюдать за пиком звездопада Геминиды стоит начать уже вечером 13 декабря, заявил эксперт в области астрономии ПНИПУ Евгений Бурмистров. По его словам, активность метеорного потока будет видна с 22:00 по местному времени в восточной части небосвода, передает ТАСС.

Начинать наблюдения стоит с наступлением темноты, примерно с 22 часов, и следить за восточной частью неба. Наибольшее количество «падающих звезд» будет видно после полуночи, когда радиант поднимется высоко над горизонтом, — сказал Бурмистров.

Астроном также дал практические рекомендации для желающих насладиться зрелищем. Он посоветовал выбрать для наблюдений место вдали от городской засветки и дать глазам около 30 минут для полной адаптации к темноте.

Специалист уточнил, что смотреть следует не строго на радиант, а на область неба вокруг созвездия Близнецов. Геминиды, образованные объектом 3200 Фаэтон, являются одним из самых мощных ежегодных метеорных потоков, в этом году ожидается до 120 метеоров в час.

Ранее сообщалось, что марсоход NASA Perseverance нашел на поверхности Марса камень, который потенциально может быть метеоритом из другой части Солнечной системы. Такой вывод был сделан после анализа состава породы при помощи лазерного спектрометра.

