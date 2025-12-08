Астроном рассказал, как лучше наблюдать пик звездопада Геминиды Астроном Бурмистров советует начать наблюдение за Геминидами 13 декабря в 22:00

Наблюдать за пиком звездопада Геминиды стоит начать уже вечером 13 декабря, заявил эксперт в области астрономии ПНИПУ Евгений Бурмистров. По его словам, активность метеорного потока будет видна с 22:00 по местному времени в восточной части небосвода, передает ТАСС.

Начинать наблюдения стоит с наступлением темноты, примерно с 22 часов, и следить за восточной частью неба. Наибольшее количество «падающих звезд» будет видно после полуночи, когда радиант поднимется высоко над горизонтом, — сказал Бурмистров.

Астроном также дал практические рекомендации для желающих насладиться зрелищем. Он посоветовал выбрать для наблюдений место вдали от городской засветки и дать глазам около 30 минут для полной адаптации к темноте.

Специалист уточнил, что смотреть следует не строго на радиант, а на область неба вокруг созвездия Близнецов. Геминиды, образованные объектом 3200 Фаэтон, являются одним из самых мощных ежегодных метеорных потоков, в этом году ожидается до 120 метеоров в час.

