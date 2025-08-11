Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Луна может помешать россиянам увидеть звездопад Персеиды

Луна может засветить небо во время звездопада Персеиды 13 августа

Фото: CFOTO/Keystone Press Agency/Global Look Press

Луна может создать нежелательную засветку во время наблюдения за максимальной активностью метеорного потока Персеиды в ночь на 13 августа, сообщила ТАСС пресс-служба Московского планетария. Там отметили, что спутник земли будет слишком близок к полнолунию, поэтому помешает наблюдать космическое явление, которое повторяется ежегодно с 17 июля по 31 августа.

Условия для наблюдения Персеид в 2025 году не самые благоприятные, так как Луна близка к полнолунию, которое произошло 9 августа, и в ночь максимума метеорного потока будет мешать наблюдению, — отметили в планетарии.

Там пояснили, что Луна появится над горизонтом после 21:00 мск 12 августа. По мере того, как она будет двигаться по небосводу, «падающие звезды» будет видно все хуже.

Ранее над Уралом пронесся метеор. Необычное явление заметили жители сразу нескольких районов. На опубликованных кадрах космическое тело стремительно летит к Земле, затем в небе появляется ярко-зеленая вспышка — она осветила небо над Челябинской и Свердловской областями.

До этого астронавт NASA Николь Айерс сняла редкий природный феномен — спрайт. Она пояснила, что подобные явления возникают вследствие мощных электрических разрядов во время грозовой активности. Айерс подчеркнула важность таких фотографий, сделанных с борта Международной космической станции, для научного изучения природы этих атмосферных явлений.

звездопад
Луна
звезды
космос
