08 декабря 2025 в 12:36

Готовлю рагу из индейки в рукаве — сохраняем сочность и пользу: топ среди полезных рецептов

Данное рагу — прекрасный способ накормить всю семью вкусно и полезно без лишних хлопот. Оно придется по вкусу и взрослым, и детям, ведь овощи, тушенные в собственном соку, получаются сладковатыми и нежными. Блюдо легко адаптировать: если кто-то не любит баклажаны, их можно заменить цукини, а вместо болгарского перца добавить цветную капусту.

400 г филе индейки нарезаю кубиками 2 × 2 см. 350 г молодого кабачка натираю на крупной терке. 250 г баклажанов, 300 г томатов, 150 г болгарского перца, 130 г репчатого лука и 60 г черешкового сельдерея нарезаю крупными кусками. 2-3 зубчика чеснока измельчаю. Все ингредиенты складываю в рукав для запекания, добавляю тимьян, паприку, смесь перцев и соль по вкусу. Рукав аккуратно встряхиваю, чтобы специи распределились, завязываю и делаю несколько проколов сверху вилкой. Запекаю в разогретой до 190 °C духовке 60 минут. Подаю с ложкой греческого йогурта и свежей зеленью, используя сок из рукава в качестве соуса.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка под шубой. Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

