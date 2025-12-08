Смешиваю яичные блинчики с маринованным луком: готовлю простой салат «Квадро» — всего 4 ингредиента, но очень вкусно

Смешиваю яичные блинчики с маринованным луком: готовлю простой салат «Квадро» — всего 4 ингредиента, но очень вкусно. Обязательно сохраните этот рецепт — он станет вашей палочкой-выручалочкой для быстрого и вкусного ужина или закуски к приходу гостей! Он получается сытным, сочным и очень эффектным на вид.

Для его приготовления вам понадобится: 300 г копчёной куриной грудки, 5 яиц, 2 фиолетовые луковицы, 150 мл воды, 2 ст.л. 9% уксуса, соль по вкусу, майонез для заправки и 250 г консервированной кукурузы.

Как приготовить. Приготовьте яичные блинчики. Взбейте яйца с щепоткой соли. На хорошо разогретой и слегка смазанной маслом сковороде пожарьте 3-4 тонких больших омлета-блинчика с двух сторон. Дайте им остыть, затем сверните каждый рулетом и нарежьте поперёк тонкой соломкой. Замаринуйте лук. Фиолетовый лук нарежьте тонкими полукольцами. Смешайте воду, уксус и щепотку соли. Залейте лук маринадом и оставьте на 15-20 минут, затем слейте жидкость. Соберите салат. Копчёную грудку нарежьте соломкой или небольшими кубиками. С кукурузы слейте жидкость. В большой миске соедините нарезанную курицу, яичную соломку, маринованный лук и кукурузу. Добавьте майонез по вкусу, аккуратно перемешайте.

Ранее мы готовили салат «Русский» со свининой и маринованным луком. Вкусное сочетание понравится и мужчинам, и женщинам — сохраните на Новый год.