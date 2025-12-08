ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 11:30

Смешиваю яичные блинчики с маринованным луком: готовлю простой салат «Квадро» — всего 4 ингредиента, но очень вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Смешиваю яичные блинчики с маринованным луком: готовлю простой салат «Квадро» — всего 4 ингредиента, но очень вкусно. Обязательно сохраните этот рецепт — он станет вашей палочкой-выручалочкой для быстрого и вкусного ужина или закуски к приходу гостей! Он получается сытным, сочным и очень эффектным на вид.

Для его приготовления вам понадобится: 300 г копчёной куриной грудки, 5 яиц, 2 фиолетовые луковицы, 150 мл воды, 2 ст.л. 9% уксуса, соль по вкусу, майонез для заправки и 250 г консервированной кукурузы.

Как приготовить. Приготовьте яичные блинчики. Взбейте яйца с щепоткой соли. На хорошо разогретой и слегка смазанной маслом сковороде пожарьте 3-4 тонких больших омлета-блинчика с двух сторон. Дайте им остыть, затем сверните каждый рулетом и нарежьте поперёк тонкой соломкой. Замаринуйте лук. Фиолетовый лук нарежьте тонкими полукольцами. Смешайте воду, уксус и щепотку соли. Залейте лук маринадом и оставьте на 15-20 минут, затем слейте жидкость. Соберите салат. Копчёную грудку нарежьте соломкой или небольшими кубиками. С кукурузы слейте жидкость. В большой миске соедините нарезанную курицу, яичную соломку, маринованный лук и кукурузу. Добавьте майонез по вкусу, аккуратно перемешайте.

Ранее мы готовили салат «Русский» со свининой и маринованным луком. Вкусное сочетание понравится и мужчинам, и женщинам — сохраните на Новый год.

Проверено редакцией
Читайте также
Макияж, который молодит, а не добавляет возраст: какие привычные средства лучше заменить и чем, чтобы лицо снова выглядело свежим
Общество
Макияж, который молодит, а не добавляет возраст: какие привычные средства лучше заменить и чем, чтобы лицо снова выглядело свежим
Открытые пирожки с яйцом и зеленым луком — готовим смаженки как в Белоруссии
Общество
Открытые пирожки с яйцом и зеленым луком — готовим смаженки как в Белоруссии
Рябчиков жуй, буржуй! Оливье по старинному рецепту — как в XIX веке
Семья и жизнь
Рябчиков жуй, буржуй! Оливье по старинному рецепту — как в XIX веке
Рулет на завтрак без лаваша и муки: яйца теперь готовлю только так
Общество
Рулет на завтрак без лаваша и муки: яйца теперь готовлю только так
Невероятные котлеты с курицей, рисом и кукурузой — обычный вариант вам покажется совсем скучным. Блюдо-находка — и мясо, и гарнир, и овощи
Общество
Невероятные котлеты с курицей, рисом и кукурузой — обычный вариант вам покажется совсем скучным. Блюдо-находка — и мясо, и гарнир, и овощи
салаты
яйца
курица
лук
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тайка родила ребенка в спа-салоне перед процедурой с клиентом
«Рынок малопредсказуемый»: IT-эксперт о резком спросе на видеокарты
В Подмосковье задержали рецидивиста, завербованного украинскими мошенниками
В России обозначили одну из главных проблем здравоохранения
В семье амурских тигров Московского зоопарка произошло пополнение
Раскрыта «добыча» российской ПВО за сутки
ВСУ потеряли более тысячи бойцов всего за одни сутки
Российская армия за сутки освободила два населенных пункта
ВС России поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ
Победительница конкурса красоты ушла в монастырь
«Стало последней каплей»: психолог о последствиях блокировки Roblox
Киев отправил ДРГ в смертельную атаку ради пиара
Льготы и автоматизация: на ТИЭФ рассказали о поддержке бизнеса в ДНР
Известный артист и профессор скончался в России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 декабря: где сбои в России
Психолог объяснила, как помочь ребенку после блокировки Roblox
В Европе арестовали трех подозрительных украинцев
Удары ФАБ практически стерли с лица земли украинский полк
В Московском зоопарке раскрыли, как манул Тимофей подготовился к зиме
Под Москвой спилили главную новогоднюю елку страны
Дальше
Самое популярное
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год
Общество

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.