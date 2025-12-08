ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 12:55

Секрет идеальных блинов, о котором молчали повара столовых: простой прием, делающий тесто эластичным и непригорающим

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Может показаться, что жарка блинов — это маленький экзамен на терпение. Но есть способ, который удивляет даже опытных хозяек: всего капля кипятка или газировки в тесте полностью меняет результат.

Горячая вода заваривает часть крахмала в муке, и масса становится гладкой, крепкой и послушной. Такие блины легко отходят от сковороды, не рвутся и прекрасно переворачиваются. А минеральная вода добавляет мелкие пузырьки, создавая воздушность и защищая от прилипания. Все продукты заранее доведите до комнатной температуры и дайте тесту отдохнуть 10–15 минут.

Профессионалы советуют соблюдать пропорции: 2–3 ст. л. кипятка или 100 мл газировки на стандартную порцию. Сковороду прогрейте как следует, лучше использовать чугун. И не забудьте каплю растительного масла прямо в тесто — с этой хитростью блинчики получаются безупречными.

Ранее сообщалось, что многие хозяйки удивляются, почему дрожжевое тесто иногда ведет себя капризно. На самом деле все гораздо проще, чем кажется: стоит лишь создать дрожжам правильные условия, и любая выпечка получится пышной и ароматной.

Проверено редакцией
