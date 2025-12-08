ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 13:39

Медцентры в России заставляют переходить на работу 24/7

Мурашко сообщил о продвижении концепции круглосуточной работы клиник

Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы/АГН «Москва»
В России продвигают концепцию круглосуточной работы медицинских комплексов, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко на форуме «Российская неделя здравоохранения-2025». Он добавил, что на этом фоне во втором полугодии федеральным учреждениям было выделено 60 млрд рублей дополнительного финансирования, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы уже сегодня их заставляем фактически работать в режиме 24/7. И операционные, которые даже для платных пациентов, они должны быть максимально задействованы для того, чтобы оборудование не простаивало, — сказал Мурашко.

По его словам, ведомство нацелено на то, чтобы клиники могли принять максимальное количество пациентов. Мурашко заявил, что вышеуказанные объемы финансирования будут поддержаны и в следующем году. Он также отметил ведущую роль федеральных центров в установлении новых стандартов диагностики и лечения сложных случаев.

Глава Минздрава подчеркнул, что такая система обеспечивает доступ к помощи для жителей малых населенных пунктов. При этом он констатировал, что три региона пока недостаточно активно используют этот ресурс, в отличие от остальных 86 субъектов.

Ранее Мурашко заявил, что большинство граждан России не страдают заболеваниями репродуктивной системы и имеют возможность стать родителями, такие данные получены в ходе диспансеризации. По его словам, факторы риска выявлены у 14% обследованных. Причем у женщин они обнаруживаются чаще, чем у мужчин.
