08 декабря 2025 в 13:20

Раскрыто, сколько средств дополнительно получили медучреждения

Мурашко сообщил о дополнительных 60 млрд рублей для медучреждений в 2025 году

Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы/АГН «Москва»
Правительство России выделило дополнительные средства на финансирование федеральных медицинских учреждений, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на форуме «Российская неделя здравоохранения-2025». По его словам, объем допфинансирования во втором полугодии текущего года составил 60 млрд рублей, передает корреспондент NEWS.ru.

В этом году правительство приняло решение 60 млрд рублей дополнительно во втором полугодии дать на федеральные медучреждения, чтобы они взяли максимальное количество людей, — сказал Мурашко.

Мурашко добавил, что аналогичные объемы финансирования будут сохранены и в следующем году. Он подчеркнул, что федеральные центры задают новые стандарты в диагностике и лечении, концентрируясь на самых сложных случаях и обеспечивая доступ для жителей малых населенных пунктов.

Глава ведомства также отметил высокую активность большинства регионов в использовании этого ресурса. При этом он указал, что в трех субъектах страны отмечается недостаточное вовлечение в данную программу, в то время как остальные 83 региона работают эффективно.

Ранее Мурашко заявил, что за последние годы в России достигнуты значительные успехи в борьбе с онкологическими заболеваниями, включая снижение смертности и рост пятилетней выживаемости в среднем на 9-10%. Он также отметил высокую результативность в области разработки новых вакцин.
