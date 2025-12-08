Блины — это банально. Лью тесто на раскалённый казан — вот это датские эблескивер! Пышные шарики с начинкой внутри

Пора сделать утро ярче и выйти за рамки привычных кулинарных ритуалов! Если обычные блины и оладьи наскучили, самое время устроить на кухне маленькое путешествие в Данию. Речь идёт об эблескиверах — удивительных круглых пышных панкейках, которые жарятся в специальной сковороде с полусферическими ямками. Их главный секрет и очарование — в нежной, воздушной текстуре и волшебной возможности спрятать внутри ягодку, кусочек фрукта или каплю шоколада. Это не просто завтрак, а целое развлечение, которое понравится и взрослым, и детям, наполнив дом ароматом ванили и тёплого масла.

Для теста вам потребуется: 250 мл кефира, 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, щепотка соли, 200 граммов муки, 1 чайная ложка разрыхлителя и ванилин на кончике ножа. Сначала взбейте яйца с сахаром и солью до лёгкой пены. Влейте кефир комнатной температуры и снова перемешайте. Просейте в жидкую основу муку, смешанную с разрыхлителем, и добавьте ванилин. Аккуратно замесите однородное тесто консистенции густой сметаны. Специальную сковороду для эблескиверов хорошо разогрейте, смажьте каждую ямку растительным или растопленным сливочным маслом. Наполните углубления тестом примерно на две трети. Когда поверхность схватится и по краям появится румянец (через 1-2 минуты), с помощью деревянной палочки или вилки быстро переверните каждый шарик. Дожарьте до золотистого цвета со всех сторон. Подавайте тёплыми, посыпав сахарной пудрой, с джемом или свежими ягодами.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики».