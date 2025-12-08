ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 13:45

Суд решил судьбу финансировавшего ФБК предпринимателя

Петербургский суд оштрафовал бизнесмена Куниса за финансирование ФБК

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Предпринимателя и сооснователя сервиса iGooods Григория Куниса приговорили к штрафу в 350 тыс. рублей за финансирование ФБК (внесен Минюстом РФ в список иноагентов, признан в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Решение вынес Петроградский районный суд Петербурга, который учел срок содержания под стражей и освободил Куниса в зале заседаний.

[Суд] огласил приговор в отношении Григория Куниса, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.3 УК РФ. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей. Учитывая срок содержания под стражей, суд смягчил штраф до 350 тыс. рублей. Кунис освобожден из-под стражи в зале суда немедленно, — говорится в сообщении.

Как уточняет источник, предприниматель признал вину. По данным следствия, с августа 2021 года по февраль 2022 года он совершил семь онлайн-переводов по 500 рублей, при этом осознавая статус ликвидированной организации. Общая сумма перечислений составила 3,5 тыс. рублей.

Ранее в Ульяновске суд отправил под домашний арест троих подозреваемых, которые с 2024 года организовывали вечеринки с пропагандой ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) в одном из развлекательных заведений. Владелец и его соратники распространяли в интернете сведения о мероприятиях, а также публиковали фотографии и видео с запрещенной в России символикой.

ФБК
суды
Санкт-Петербург
приговоры
