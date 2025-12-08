Немного сыра и горстка муки. Пеку грузинские хачапури по-аджарски. Разбиваю яйцо в лодочку из теста — завтрак за 15 минут

Устали от однообразных сладких булочек к утреннему кофе? Пора устроить на своей кухне настоящий кулинарный восторг родом из Грузии! Хачапури по-аджарски — это не просто выпечка, а настоящее произведение искусства, которое заставит ваши вкусовые рецепторы млеть от наслаждения. Представьте: золотистая, пузырчатая «лодочка» из дрожжевого теста, наполненная тягучей, невероятно ароматной сырной начинкой, в которую, словно солнце в облаках, погружено свежее яйцо. Это блюдо с характером, где в каждой ложке гармонично сочетаются хруст, нежность и насыщенный сливочный вкус.

Вам понадобится для теста: 500 г муки, 300 мл теплой воды, 10 г сухих дрожжей, 1 ч.л. сахара, 1 ч.л. соли, 2 ст.л. растительного масла. Для начинки: 400 г сулугуни или смеси сулугуни и имеретинского сыра, 50 г сливочного масла и 3-4 яйца.

Растворите дрожжи с сахаром в теплой воде. Смешайте муку с солью, сделайте углубление и влейте дрожжевую смесь с растительным маслом. Замесите мягкое, эластичное тесто. Накройте и оставьте в тепле на 1-1.5 часа, пока оно не увеличится вдвое. Сыр натрите на крупной терке. Подошедшее тесто разделите на 3-4 части. Каждую часть раскатайте в овал толщиной около 3-4 мм. По длинным краям заверните тесто в плотные валики, формируя «лодочку», а середину обильно посыпьте сыром. Выпекайте в разогретой до 220°C духовке 12-15 минут до золотистого цвета. Затем аккуратно разбейте в центр каждой «лодочки» по яйцу и отправьте в духовку еще на 3-4 минуты, пока белок не схватится. Готовые хачапури сразу смажьте кусочком сливочного масла и подавайте горячими.

