ВСУ потеряли более тысячи бойцов всего за сутки

За минувшие сутки украинские вооруженные силы понесли значительные потери в зоне специальной военной операции, сообщило Министерство обороны России. Согласно опубликованной ведомством сводке, общее число выбывших из строя военнослужащих ВСУ составило порядка 1275 человек.

По данным военного ведомства, потери распределились по всем оперативным направлениям. Наиболее тяжелая ситуация для украинской армии сложилась в зоне ответственности группировки войск «Центр». Там было ликвидировано до 425 военнослужащих противника. На других участках фронта потери ВСУ составили от 40 до 250 человек.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что на подступах к освобожденному городу Купянску Харьковской области были уничтожены несколько украинских диверсионно-разведывательных групп, ликвидировано около 30 военных ВСУ. Утверждалось, что Киев стремится любой ценой поддержать информационный ажиотаж вокруг этого направления. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Прежде министр обороны РФ Андрей Белоусов говорил, что российские войска успешно наступают на Купянском направлении. Об этом он заявил, поздравляя военнослужащих с освобождением населенного пункта Кучеровка в Харьковской области. Глава МО также поблагодарил бойцов за выполнение поставленных боевых задач.