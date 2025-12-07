ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 16:33

Белоусов сообщил о продвижении на ключевом направлении в зоне СВО

Белоусов: российские войска уверенно продвигаются на Купянском направлении

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Российские войска уверенно продвигаются на Купянском направлении, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов, когда поздравлял военных с освобождением населенного пункта Кучеровка в Харьковской области. Он также поблагодарил бойцов за успешное выполнение боевых задач, передает пресс-служба Минобороны России.

Глава российского военного ведомства отметил, что военнослужащие, слаженно действуя штурмовыми подразделениями, уверенно продвигаются вперед на Купянском направлении, приближая день общей победы, — сказано в сообщении.

Глава министерства также выразил уверенность, что стойкость и профессионализм российских солдат обеспечат безопасность государства. Белоусов подчеркнул, что имена воинов, погибших в борьбе за национальные интересы, навсегда останутся примером любви к Родине.

До этого офицер ВСУ с позывным Алекс заявил, что бои за город Краматорск в Донецкой Народной Республике могут начаться уже в ближайшем будущем. По его словам, об этом говорит резкое увеличение активности российских войск в направлении Малиновки, расстояние от которой до районного центра составляет лишь около 16 километров.

Россия
Минобороны РФ
Андрей Белоусов
успехи
продвижение
СВО
