Белоусов сообщил о продвижении на ключевом направлении в зоне СВО

Белоусов сообщил о продвижении на ключевом направлении в зоне СВО Белоусов: российские войска уверенно продвигаются на Купянском направлении

Российские войска уверенно продвигаются на Купянском направлении, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов, когда поздравлял военных с освобождением населенного пункта Кучеровка в Харьковской области. Он также поблагодарил бойцов за успешное выполнение боевых задач, передает пресс-служба Минобороны России.

Глава российского военного ведомства отметил, что военнослужащие, слаженно действуя штурмовыми подразделениями, уверенно продвигаются вперед на Купянском направлении, приближая день общей победы, — сказано в сообщении.

Глава министерства также выразил уверенность, что стойкость и профессионализм российских солдат обеспечат безопасность государства. Белоусов подчеркнул, что имена воинов, погибших в борьбе за национальные интересы, навсегда останутся примером любви к Родине.

До этого офицер ВСУ с позывным Алекс заявил, что бои за город Краматорск в Донецкой Народной Республике могут начаться уже в ближайшем будущем. По его словам, об этом говорит резкое увеличение активности российских войск в направлении Малиновки, расстояние от которой до районного центра составляет лишь около 16 километров.