08 декабря 2025 в 12:38

В России обозначили одну из главных проблем здравоохранения

Зампред ПРЗ России Андрочников: в стране сохраняется дефицит медперсонала

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В России сохраняется дефицит медицинского персонала, заявил НСН зампред профсоюза работников здравоохранения (ПРЗ РФ) Михаил Андрочников. Он добавил, что врачи вынуждены работать на полторы и даже две ставки, чтобы получить достойную зарплату.

Практически все врачи работают на полторы ставки. Это около 60 часов в неделю при норме в 39 часов. Конечно же, врачи сильнее устают. Люди изнашиваются быстрее. У нас не всегда хватает медицинского персонала. Государство пока не может решить этот вопрос, — высказался Андрочников.

Он отметил, что для медицинских работников ввели социальные выплаты и другие меры поддержки. Однако пока ничего не помогает, добавил эксперт. По его словам, многие врачи хотели бы зарабатывать 200 тыс. рублей в месяц, но такая зарплата будет отличаться от средней по региону в четыре раза.

Ранее депутат Госдумы Алексей Куринный предложил увеличить государственное финансирование медицины в два раза. По его словам, это позволит повысить зарплаты врачам и избавиться от кадрового дефицита в этой сфере.

