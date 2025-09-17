В Госдуме придумали, как повысить зарплату российским врачам Депутат Куринный призвал увеличить финансирование медицины в два раза

Депутат Госдумы Алексей Куринный в беседе с НСН предложил увеличить государственное финансирование медицины в два раза. По его словам, это позволит повысить зарплаты врачам и избавиться от кадрового дефицита в этой сфере.

На нынешний год не произошло увеличения финансирования. Мы много лет подряд выступаем с предложением увеличить финансирование. Государственного финансирования крайне не хватает, сейчас в два раза меньше, чем требуется, — посетовал Куринный.

Парламентарий отметил, что нехватка финансирования приводит не только к низким зарплатам врачей, но и к проблемам с лекарствами. Кроме того, из-за этого возникает кадровый дефицит, который, в свою очередь, приводит к переработкам в данной сфере.

Ранее Куринный заявил, что врачи вынуждены перерабатывать, чтобы получать приличные деньги. По его словам, перегрузки позволяют довести размер дохода до приемлемой суммы, которой оперируют чиновники.