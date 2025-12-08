В Московском зоопарке раскрыли, как манул Тимофей подготовился к зиме Манул Тимофей завершил зажировку и достиг зимнего веса в 6,5 килограмма

Манул Тимофей из Московского зоопарка завершил зажировку: к началу декабря его вес достиг 6,5 килограмма, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Сейчас хищник набрал оптимальную массу и подготовился к зимнему периоду.

Манул Тимофей, проживающий в Московском зоопарке, завершил процесс зажировки. Он достиг оптимального для зимы веса. <...> К началу декабря самец манула стал весить 6,5 килограмма, а также оброс густой шерстью и теперь похож на большой пушистый шар, — говорится в сообщении.

Осенью зоологи увеличивали порции корма до 350–400 граммов в день, удерживая одну разгрузочную дату в неделю. По их словам, с наступлением зимы Тимофей станет менее подвижным и будет реже гулять. А с февраля животному начнут уменьшать рацион, чтобы плавно перейти к разжировке и выйти на летний вес, который летом 2025 года составлял 3,7 килограмма.

