08 декабря 2025 в 12:20

В Московском зоопарке раскрыли, как манул Тимофей подготовился к зиме

Манул Тимофей завершил зажировку и достиг зимнего веса в 6,5 килограмма

Манул Тимофей Манул Тимофей Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Манул Тимофей из Московского зоопарка завершил зажировку: к началу декабря его вес достиг 6,5 килограмма, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Сейчас хищник набрал оптимальную массу и подготовился к зимнему периоду.

Манул Тимофей, проживающий в Московском зоопарке, завершил процесс зажировки. Он достиг оптимального для зимы веса. <...> К началу декабря самец манула стал весить 6,5 килограмма, а также оброс густой шерстью и теперь похож на большой пушистый шар, — говорится в сообщении.

Осенью зоологи увеличивали порции корма до 350–400 граммов в день, удерживая одну разгрузочную дату в неделю. По их словам, с наступлением зимы Тимофей станет менее подвижным и будет реже гулять. А с февраля животному начнут уменьшать рацион, чтобы плавно перейти к разжировке и выйти на летний вес, который летом 2025 года составлял 3,7 килограмма.

Ранее Ленинградский зоопарк сообщил о поиске пары для манула по кличке Шу, которому в следующем году исполнится три года. Сотрудники учреждения ведут переговоры, чтобы подобрать подходящую невесту и создать несколько непересекающихся генетических линий.

