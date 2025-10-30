Москвичей призвали прекратить подкармливать грачей Биолог Глазков: жителям столицы не стоит кормить грачей, так как им пора улетать

Москвичам следует перестать подкармливать грачей, чтобы не задерживать их и не создавать конкуренцию для улетающих птиц, сообщил кандидат биологических наук Павел Глазков. Ученый обратил внимание на то, что из-за теплой осени некоторые грачи остались в Москве, хотя обычно уже должны были покинуть город, передает Агентство городских новостей «Москва».

Часть грачей останется зимовать, но другая часть улетит, как только будет понижение температуры: дневная — примерно до минус 5, ночью — до минус 10. Как только почва замерзнет, земля замерзнет, основная еда грачей станет труднодоступной для них. Сейчас они ходят по скверам, по паркам и в основном питаются дождевыми червями, — прокомментировал Глазков.

Ранее сообщалось, что в городской среде кормление птиц может повлечь за собой административную ответственность, если это действие приведёт к ущербу элементам благоустройства. В Москве за такие нарушения предусмотрены штрафы для граждан от 3 до 5 тыс. рублей, а для организаций — до 500 тыс. рублей.