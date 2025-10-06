Любители кормить птиц могут нарваться на крупные неприятности Юрист Зокиров предупредил о крупных штрафах за кормление птиц в Москве

Кормление пернатых в городской среде может повлечь административную ответственность при определенных обстоятельствах, рассказал агентству «Москва» юрист Тургунбой Зокиров. По словам эксперта, само по себе данное действие не является правонарушением, но при повреждении элементов благоустройства может привести к значительным штрафам.

Как уточнил специалист, если в процессе кормления происходит загрязнение или порча городского имущества, это формирует состав административного проступка. По его словам, местные власти имеют право устанавливать дополнительные ограничения через правила благоустройства.

В Москве за такие нарушения предусмотрены штрафы: для граждан — от трех до пяти тыс. рублей, для организаций — до 500 тыс. рублей по статье 8.19 КоАП Москвы, — пояснил Зокиров.

Отдельная ответственность установлена за повреждение зеленых насаждений в ходе кормления птиц. В этом случае физическим лицам грозит штраф от 3,5 до четырех тыс. рублей, а юридическим — до 300 тыс. рублей согласно статье 4.18 регионального кодекса.

Эксперт отметил, что федеральное законодательство не содержит прямого запрета на кормление пернатых, однако в правилах пользования жилыми помещениями содержится соответствующая рекомендация. Кроме того, особый режим действует на охраняемых природных территориях, где запрещено кормить любых диких животных, включая птиц.

