03 октября 2025 в 17:55

Сбежавшую из российского зоопарка птицу-носорога поймали обычным сачком

В Петербурге поймали сачком улетевшую из Ленинградского зоопарка птицу калао

Калао Калао Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Калао Шанти, которая 30 сентября улетела из Ленинградского зоопарка в Санкт-Петербурге, поймали с помощью большого сачка, сообщает Telegram-канал «112». По его информации, спустя почти неделю поисков птицу удалось схватить на Васильевском острове.

Сначала птицу заметили у пышечной на Большой Конюшенной улице, затем она останавливалась у рюмочной на улице Некрасова. Также калао летала возле станции метро «Спортивная». Горожане встречали экзотическую пернатую с изумлением.

По городу расклеивали объявления о пропаже и даже включали запись пения сородичей калао на исторических улицах, чтобы приманить беглянку. Волонтеры пытались усыпить птицу дротиками со снотворным, но Шанти постоянно улетала. В итоге птица «поддалась» обыкновенному сачку.

Ранее сообщалось, что калао улетел из Ленинградского зоопарка во время планового перевода птиц из летних вольеров в зимние. Калао длиной около метра с размахом крыльев 150 см имеет характерное черно-белое оперение и большой желтый клюв. По словам сотрудников зоопарка, Шанти родилась и выросла в неволе, поэтому не приспособлена к самостоятельной жизни в городских условиях.

зоопарки
птицы
Cанкт-Петербург
животные
