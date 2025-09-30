Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 21:20

Большой индийский калао улетел из российского зоопарка

Индийский калао улетел из Ленинградского зоопарка при переводе в зимний вольер

Фото: U Aung/Global Look Press

Большой индийский калао улетел из Ленинградского зоопарка во время планового перевода птиц из летних вольеров в зимние, сообщили РИА Новости в пресс-службе зоопарка. Установлено, что крупная тропическая птица отправилась в направлении Александровского парка.

Птица длиной около метра с размахом крыльев 150 см имеет характерное черно-белое оперение и большой желтый клюв. Сотрудники зоопарка предупреждают, что калао родился и вырос в неволе и не приспособлен к самостоятельной жизни в городских условиях. Похолодание и отсутствие привычного питания могут серьезно навредить его здоровью.

Поэтому зоопарк просит петербуржцев сообщать о всех случаях обнаружения птицы. Если калао сидит на земле, на него можно аккуратно накинуть плотную ткань, но не пытаться самостоятельно фиксировать во избежание травм, порекомендовали сотрудники зоопарка.

Ранее в одном из вольеров Новосибирского зоопарка обнаружили яблоко со стеклом внутри. Как сообщили в пресс-службе учреждения, один из посетителей намеренно хотел причинить вред животным. В администрации зоопарка назвали находку страшной.

птицы
зоопарки
вольеры
Санкт-Петербург
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Росгвардейцев арестовали в Северной Осетии по делу о взяточничестве
Заодно с Пугачевой? Предала РФ, получает гроши: где сейчас Хаматова
Покушение на Павла Дурова: кто пытался отравить, как выжил, что известно
Стало известно, как избежать иска от соседей за кондиционер
«Тяжело забыть»: Дуров допустил, что его пытались отравить семь лет назад
Автомобиль вспыхнул рядом с магазином в Краснодаре
Кипр остановил прием заявок на визу в Россию
Народная артистка России скончалась в Саратове
«Мухи не обидит»: знакомые убийцы банковской служащей рассказали о нем
Убивал русских в Афганистане: как расист и русофоб возглавил МИД Польши
«Реал» разгромил «Кайрат» в очередном туре ЛЧ
Штурмовавший Капитолий «шаман» подал иск против Трампа
Побывавший в российском плену солдат ВСУ погиб в зоне СВО
Украине «выдали» военную роль для членов НАТО
Украинский кол-центр мошенников попал под воздушный удар
На останках бойца ВСУ под Курском нашли неожиданные документы
Настоящая Испания на вашей кухне — рецепт паэльи
Осторожно, вызывает привыкание! Секрет самого освежающего гаспачо
В Липецке три школы ввели дистанционный режим из-за вспышки ОРВИ
Женщина отпраздновала 105-летие любимым бургером с картофелем фри
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.