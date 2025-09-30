Большой индийский калао улетел из российского зоопарка Индийский калао улетел из Ленинградского зоопарка при переводе в зимний вольер

Большой индийский калао улетел из Ленинградского зоопарка во время планового перевода птиц из летних вольеров в зимние, сообщили РИА Новости в пресс-службе зоопарка. Установлено, что крупная тропическая птица отправилась в направлении Александровского парка.

Птица длиной около метра с размахом крыльев 150 см имеет характерное черно-белое оперение и большой желтый клюв. Сотрудники зоопарка предупреждают, что калао родился и вырос в неволе и не приспособлен к самостоятельной жизни в городских условиях. Похолодание и отсутствие привычного питания могут серьезно навредить его здоровью.

Поэтому зоопарк просит петербуржцев сообщать о всех случаях обнаружения птицы. Если калао сидит на земле, на него можно аккуратно накинуть плотную ткань, но не пытаться самостоятельно фиксировать во избежание травм, порекомендовали сотрудники зоопарка.

