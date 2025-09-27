Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 14:19

Животным из Новосибирского зоопарка чуть не скормили яблоко со стеклом

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Яблоко со стеклом внутри нашли в одном из вольеров Новосибирского зоопарка, сообщили в пресс-службе учреждения. Там уточнили, что один из посетителей намеренно хотел причинить вред животным. В администрации зоопарка назвали находку страшной.

23 сентября обнаружили в вольере домашних животных на площадке «Малые Хрусты» яблоко, внутри которого большой кусок стекла. Это очень неприятная, даже страшная находка. Получается, что кто-то намеренно хотел причинить вред животным, пришел в зоопарк со злым умыслом, — говорится в сообщении.

Представители зоопарка напомнили, что на его территории работают системы видеонаблюдения. При этом за подобные действия граждан могут привлечь к ответственности.

Ранее в Херсонской области военнослужащие спасли олененка и отправили его выхаживаться в Севастополь. Спасенного малыша назвали Бемби в честь героя мультфильма. Военные приютили малыша, оставшегося без мамы, раздобыли смесь для его кормления и выходили. Когда Бемби окреп, его отправили на полуостров. Теперь он живет на севастопольской конюшне.

Новосибирск
зоопарки
животные
живодеры
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
