26 ноября 2025 в 13:35

Военэксперт раскрыл, как голуби-биодроны могут применяться в зоне СВО

Военэксперт Кнутов: голуби-биодроны смогут поражать БПЛА и проводить разведку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Голуби-биодроны, которых создали российские инженеры, смогут эффективно применяться в зоне спецоперации, поражая БПЛА и проводя разведку, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, такие птицы способны эффективно поражать легкобронированные объекты или живую силу противника, несущую определенные опознавательные знаки.

Мы добились серьезного прогресса в области чипирования. Биодроны могут применяться против БПЛА. Нужно будет закладывать информацию птице, чтобы она понимала, какой объект необходимо поразить. Думаю, будет использоваться его видимое изображение. Целями биодронов могут быть легкобронированные объекты или пехотинцы, которые имеют определенные символы на руках или касках. Птица сможет по ним работать, доставляя боеприпасы небольшой мощности. Также голубей смогут использовать и для разведки позиций противника, если разместить легкую видеокамеру, — пояснил Кнутов.

Ранее сообщалось, что в Москве успешно прошли испытания первых в мире голубей-биодронов, созданных российской компанией Neiry. Птицам имплантировали специальные нейроинтерфейсы, позволяющие дистанционно управлять их полетом. Эта технология открывает новые возможности для мониторинга критически важных объектов.

