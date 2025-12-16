Новый год-2026
16 декабря 2025 в 09:12

Суд дважды оштрафовал участницу Pussy Riot

Надежда Толоконникова Надежда Толоконникова Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Суд дважды оштрафовал на 30 тысяч рублей участницу Pussy Riot (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Надежду Толоконникову (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), передает РИА Новости. В материале указано, что она нарушила закон об иностранных агентах.

Признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 19.34 КоАП РФ, и назначить ей административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей, — говорится в документе.

Ранее адвокат Леонид Соловьев, представляющий интересы Pussy Riot, заявил, что группа была признана экстремистской организацией решением Тверского суда Москвы. Он пояснил, что суд удовлетворил соответствующий иск Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

До этого суд в городе Каменске-Уральском назначил первый в России административный штраф за поиск в интернете материалов, включенных в перечень экстремистских. Суд постановил оштрафовать местного жителя Сергея Глухих на 3000 рублей. Было установлено, что обвиняемый, находясь в общественном транспорте, со своего мобильного телефона осуществлял поиск информации, признанной экстремистской.

