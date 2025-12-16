Пожилая женщина пострадала при атаке ВСУ на Донецк Мэр Донецка: женщина 1943 года рождения ранена при атаке ВСУ на Киевский район

Женщина 1943 года рождения пострадала при атаке ВСУ на Киевский район, заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. Он добавил, что в результате удара было повреждено остекление многоквартирных домов.

Пострадала женщина 1943 года рождения, — написал Кулемзин.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы противовоздушной обороны в ночь на 16 декабря ликвидировали более 80 беспилотников ВСУ в небе над Россией. По информации ведомства, атаке с воздуха подверглись шесть регионов страны, в том числе Москва.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате новой атаки ВСУ на регион был ранен мирный житель. Он отметил, что в районе Шебекино беспилотник атаковал грузовик. Получивший ранения мужчина был доставлен в белгородскую больницу.

14 декабря губернатор Евгений Балицкий сообщил, что в ходе артиллерийского обстрела ВСУ в Запорожской области погиб мирный житель села Каменского. По его данным, мужчина в момент удара находился в своей усадьбе.