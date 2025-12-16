Тарталетки а-ля «Рафаэлло» — волшебная закуска на Новый год!

Эта закуска — находка для новогоднего стола. Хрустящие тарталетки, нежная сырная начинка, кокосовая стружка и сочная курица. Готовится быстро, выглядит празднично и исчезает мгновенно.

Отварите 1 куриную грудку в подсоленной воде 25 минут, затем остудите и нарежьте мелкими кубиками. Возьмите 150 г творожного сыра и соедините его с курицей, добавьте 2 зубчика чеснока, пропущенных через пресс, и 2 ст. л. майонеза.

Вмешайте 30 г кокосовой стружки, оставив немного для украшения. Посолите по вкусу. Наполните 12 тарталеток этой смесью, сверху присыпьте кокосовой стружкой — получится эффект маленьких закусочных конфеток.

Для красоты можно добавить по крошечной капле сладкого чили-соуса или положить половинку миндаля сверху.

Совет: если хотите более плотную начинку, охладите массу 10 минут — сыр немного схватится, и наполнять тарталетки станет удобнее.

