16 декабря 2025 в 09:15

Тарталетки а-ля «Рафаэлло» — волшебная закуска на Новый год!

Красивые тарталетки с кокосовой стружкой: рецепт
Эта закуска — находка для новогоднего стола. Хрустящие тарталетки, нежная сырная начинка, кокосовая стружка и сочная курица. Готовится быстро, выглядит празднично и исчезает мгновенно.

Отварите 1 куриную грудку в подсоленной воде 25 минут, затем остудите и нарежьте мелкими кубиками. Возьмите 150 г творожного сыра и соедините его с курицей, добавьте 2 зубчика чеснока, пропущенных через пресс, и 2 ст. л. майонеза.

Вмешайте 30 г кокосовой стружки, оставив немного для украшения. Посолите по вкусу. Наполните 12 тарталеток этой смесью, сверху присыпьте кокосовой стружкой — получится эффект маленьких закусочных конфеток.

Для красоты можно добавить по крошечной капле сладкого чили-соуса или положить половинку миндаля сверху.

  • Совет: если хотите более плотную начинку, охладите массу 10 минут — сыр немного схватится, и наполнять тарталетки станет удобнее.

Приготовьте пикантные тарталетки «Казанова» по нашему рецепту.

тарталетки
простой рецепт
быстрые рецепты
рецепты
рецепт
кулинария
кухня
закуски
Новый год
Анастасия Фомина
А. Фомина
