В Таиланде начали отказывать туристам во въезде Около 900 иностранцам не разрешили въехать в Таиланд

Около 900 иностранцам за последнее время не разрешили въехать в Таиланд, сообщил Telegram-канал SHOT. Туристов из разных стран, в том числе россиян, стали задерживать в аэропорту и отправлять в спецприемники.

Как отметил канал, москвич с женой приехали в Таиланд и на паспортном контроле рассказали пограничникам, что сняли квартиру и будут отдыхать в стране девять дней. Тем не менее, им отказали во въезде. Пять дней россиянам пришлось провести в спецприемнике, где с ними грубо общались. В конце концов, они покинули страну и поехали на Филиппины.

Помимо этого, не пускают и тех туристов, которые добираются до Таиланда на наземном транспорте. В частности, автобус с туристами из Лаоса не пустили в королевство.

Ранее издание The Nation сообщило, что власти Таиланда ввели ограничения на въезд иностранцев из-за конфликта с Камбоджей. Правоохранители усилили проверку туристов, которые, по версии тайских властей, могут представлять угрозу национальной безопасности. Так, с начала декабря отказ во въезде получили 206 иностранцев, в том числе 78 граждан Камбоджи.