Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 09:41

В Таиланде начали отказывать туристам во въезде

Около 900 иностранцам не разрешили въехать в Таиланд

Читайте нас в Дзен

Около 900 иностранцам за последнее время не разрешили въехать в Таиланд, сообщил Telegram-канал SHOT. Туристов из разных стран, в том числе россиян, стали задерживать в аэропорту и отправлять в спецприемники.

Как отметил канал, москвич с женой приехали в Таиланд и на паспортном контроле рассказали пограничникам, что сняли квартиру и будут отдыхать в стране девять дней. Тем не менее, им отказали во въезде. Пять дней россиянам пришлось провести в спецприемнике, где с ними грубо общались. В конце концов, они покинули страну и поехали на Филиппины.

Помимо этого, не пускают и тех туристов, которые добираются до Таиланда на наземном транспорте. В частности, автобус с туристами из Лаоса не пустили в королевство.

Ранее издание The Nation сообщило, что власти Таиланда ввели ограничения на въезд иностранцев из-за конфликта с Камбоджей. Правоохранители усилили проверку туристов, которые, по версии тайских властей, могут представлять угрозу национальной безопасности. Так, с начала декабря отказ во въезде получили 206 иностранцев, в том числе 78 граждан Камбоджи.

Таиланд
Россия
туристы
Камбоджа
аэропорты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Крыму национализировали имущество еще 84 физических и юридических лиц
В МИД заявили о стремлении нормализовать отношения с бывшим врагом
В Финляндии увидели признак банкротства Евросоюза
ФСБ предотвратила поджоги поездов в Краснодарском крае
Названо точное число атаковавших Ленобласть БПЛА
В Таиланде начали отказывать туристам во въезде
Мошенники придумали новый способ развода с функцией демонстрации экрана
Раскрыто, чему водка и коньяк проиграли «битву» за полки магазинов
Трое россиян были похищены в Мьянме для работы в мошеннических кол-центрах
Спонсор террористов из «Крокуса» хотел покинуть Россию за месяц до атаки
Трех блогеров заподозрили в работе на нежелательные в РФ организации
Россиянам напомнили о пенсионных поправках в 2026 году
Дмитрий Певцов показал экстравагантную супругу в красных туфлях
Что такое рефинансирование кредита: можно ли снизить долг перед банком
Двигатель самолета вспыхнул прямо во время взлета в Шереметьево
Тарталетки а-ля «Рафаэлло» — волшебная закуска на Новый год!
На Западе узнали о «сильном пакете» предложений США для России
Пожилая женщина пострадала при атаке ВСУ на Донецк
Суд дважды оштрафовал участницу Pussy Riot
В Роспотребнадзоре сообщили о случаях смерти от гриппа в России
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.