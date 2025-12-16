Россия выражает серьезную готовность к нормализации двусторонних отношений с Грузией, заявил директор Четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин в интервью РИА Новости. По словам дипломата, Москва стремится к выстраиванию стабильных и предсказуемых связей с Тбилиси при одном важном условии — Грузия не должна превращаться в «разменную монету» в чужих геополитических играх, направленных против России.

Калугин также напомнил, что Грузия не присоединилась к антироссийским санкциям. Она также отказалась от участия во внешнем сценарии по открытию так называемого «второго фронта» против Российской Федерации.

Ранее в МИД говорили, что Россия не видит в настоящее время необходимых условий для полноценного политического диалога с Грузией. При этом Москва готова к поэтапной нормализации отношений, ожидая ответных конструктивных шагов со стороны Тбилиси. Ключевым препятствием остается позиция грузинских властей, которые увязывают восстановление дипломатических отношений с требованием пересмотра статуса Абхазии и Южной Осетии. Российская сторона считает подобное требование необоснованным и нереалистичным.