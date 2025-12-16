Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 09:19

Что такое рефинансирование кредита: можно ли снизить долг перед банком

Что значит рефинансирование кредита — снижает ли оно сумму кредита? Что значит рефинансирование кредита — снижает ли оно сумму кредита? Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Рефинансирование кредита — это получение свежего займа с улучшенными параметрами для полного расчета по текущему долгу. Финансовое учреждение предоставляет деньги по сниженной ставке или с продленным периодом возврата, а должник закрывает прежние обязательства. Главная задача операции — облегчить финансовое бремя и уменьшить итоговые расходы по переплате.

Зачем это делают?

Граждане выбирают такой путь по различным соображениям. Наиболее распространенная причина — падение процентов на рынке после заключения первичного договора займа. Вторая частая цель — сокращение размера ежемесячных взносов через продление общего периода кредитования. Третий востребованный сценарий — консолидация множественных долговых обязательств в единый продукт для простоты контроля и получения оптимальной процентной нагрузки.

Как это работает?

Процесс выглядит так: должник направляет запрос в выбранную финансовую организацию, проходит анализ доходов и надежности, дожидается положительного вердикта. Кредитор переводит необходимую сумму напрямую предыдущему банку для полного погашения, а человек приступает к выплатам по обновленному графику на новых условиях.

Плюсы для заемщика

Ключевая выгода процедуры — ощутимое сбережение средств при понижении годовых процентов. Должник способен урезать лишние траты на десятки тысяч или даже миллионы за полный срок возврата денег. Дополнительное преимущество — шанс поменять денежную единицу долга или оформить паузу в платежах при временных материальных сложностях.

Риски и подводные камни

Впрочем, операция таит определенные сложности. Финансовые структуры взимают платежи за преждевременное закрытие предшествующих обязательств и регистрацию свежего договора. Растягивание временных рамок способно увеличить общую переплату, даже если ставка стала ниже. Ухудшение кредитного рейтинга или сокращение заработка могут спровоцировать негативное решение по заявке.

Когда обычно выгодно

Операция оправдана для тех, кто брал деньги или жилищный заем более двух лет назад в период дорогих кредитов.

Также что такое рефинансирование кредита, полезно знать заемщикам с множеством параллельных долгов и гражданам, чей заработок временно просел, но сохраняет достаточность для банковских критериев.

Что такое рефинансирование кредита: это механизм оптимизации финансовых обязательств путем замещения действующего долга на условно выгодный вариант. Инструмент функционирует при тщательном подсчете всех издержек и подлинной экономической обоснованности. До окончательного выбора необходимо изучить варианты множества кредиторов, просчитать все дополнительные расходы и определить реальную пользу от трансформации договорных параметров.

Ранее мы рассказывали, как расторгнуть договор с банком.

Читайте также
Мошенники снова стали использовать опасную схему с доставкой
Общество
Мошенники снова стали использовать опасную схему с доставкой
Парень избил бывшую девушку, чтобы не оплачивать взятые на ее имя кредиты
Регионы
Парень избил бывшую девушку, чтобы не оплачивать взятые на ее имя кредиты
Гибриды томатов, которые радуют стабильным урожаем: почему «Пинк Уникум F1» так любят дачники
Общество
Гибриды томатов, которые радуют стабильным урожаем: почему «Пинк Уникум F1» так любят дачники
Как остановить кровь из носа: памятка для оказания первой помощи в моменте
Семья и жизнь
Как остановить кровь из носа: памятка для оказания первой помощи в моменте
Экономика РФ в 2026-м: что будет с ценами, инфляцией, ипотекой и вкладами
Экономика
Экономика РФ в 2026-м: что будет с ценами, инфляцией, ипотекой и вкладами
банки
кредиты
советы
лайфхаки
ипотека
долги
деньги
Виктория Семенова
В. Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Крыму национализировали имущество еще 84 физических и юридических лиц
В МИД заявили о стремлении нормализовать отношения с бывшим врагом
В Финляндии увидели признак банкротства Евросоюза
ФСБ предотвратила поджоги поездов в Краснодарском крае
Названо точное число атаковавших Ленобласть БПЛА
В Таиланде начали отказывать туристам во въезде
Мошенники придумали новый способ развода с функцией демонстрации экрана
Раскрыто, чему водка и коньяк проиграли «битву» за полки магазинов
Трое россиян были похищены в Мьянме для работы в мошеннических кол-центрах
Спонсор террористов из «Крокуса» хотел покинуть Россию за месяц до атаки
Трех блогеров заподозрили в работе на нежелательные в РФ организации
Россиянам напомнили о пенсионных поправках в 2026 году
Дмитрий Певцов показал экстравагантную супругу в красных туфлях
Что такое рефинансирование кредита: можно ли снизить долг перед банком
Двигатель самолета вспыхнул прямо во время взлета в Шереметьево
Тарталетки а-ля «Рафаэлло» — волшебная закуска на Новый год!
На Западе узнали о «сильном пакете» предложений США для России
Пожилая женщина пострадала при атаке ВСУ на Донецк
Суд дважды оштрафовал участницу Pussy Riot
В Роспотребнадзоре сообщили о случаях смерти от гриппа в России
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.