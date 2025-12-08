ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 10:01

Открытые пирожки с яйцом и зеленым луком — готовим смаженки как в Белоруссии

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эти пирожки настолько универсальны, что становятся уместны в любой ситуации. Они прекрасно подходят для сытного завтрака, заряжая энергией на весь день. А возможность заморозить полуготовые смаженки и быстро испечь их к приходу нежданных гостей делает этот рецепт настоящей палочкой-выручалочкой для любой хозяйки.

250 мл молока подогреваю до теплого состояния, растворяю в нем 8 г дрожжей и 1 ст. л. сахара. Добавляю 40 мл растительного масла, 2 яйца, 410 г просеянной муки и щепотку соли. Замешиваю эластичное тесто, накрываю и оставляю в теплом месте на 1,5–2 часа для подъема. Для начинки смешиваю 4-5 мелко нарезанных отварных яиц с пучком зеленого лука. Подошедшее тесто делю на части, раскатываю лепешки. Выкладываю начинку, оставляя края. Даю постоять 15 минут, смазываю желтком и выпекаю 20–25 минут при 180°C до золотистого цвета. Подаю теплыми со сметаной.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

Проверено редакцией
Читайте также
Ташмиджаби из Сванетии — это не просто запеканка: готовим уютный грузинский шедевр с сулугуни
Общество
Ташмиджаби из Сванетии — это не просто запеканка: готовим уютный грузинский шедевр с сулугуни
Как заставить снег «скатываться» с подкрылков самому: простой зимний трюк для авто, о котором знают лишь опытные водители
Общество
Как заставить снег «скатываться» с подкрылков самому: простой зимний трюк для авто, о котором знают лишь опытные водители
Невероятные котлеты с курицей, рисом и кукурузой — обычный вариант вам покажется совсем скучным. Блюдо-находка — и мясо, и гарнир, и овощи
Общество
Невероятные котлеты с курицей, рисом и кукурузой — обычный вариант вам покажется совсем скучным. Блюдо-находка — и мясо, и гарнир, и овощи
«Зеленый эльф» к Новому году: готовим слоеный салат, который поражает и вкусом, и видом
Общество
«Зеленый эльф» к Новому году: готовим слоеный салат, который поражает и вкусом, и видом
Скандинавское чудо из обычной картошки — этот рецепт изменит ваше мнение о запеканках навсегда
Общество
Скандинавское чудо из обычной картошки — этот рецепт изменит ваше мнение о запеканках навсегда
еда
выпечка
Белоруссия
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российскую гимнастку внесли в «расстрельный» список Киева
В Госдуме призвали принять важный закон о риелторах
Стало известно о тайном сговоре против Ермака
Нарколог предупредил о последствиях употребления безалкогольного пива
Доля российских вин на рынке приблизилась к рекордным 70%
«Бестолковое поведение»: в ГД раскритиковали Зеленского за одно решение
Юная гимнастка едва не лишилась спортивной карьеры по ошибке врачей
Врач предупредила, к каким тяжелым последствиям приводит анорексия
FONBET направил 5 млн рублей на помощь жителям Луганска и Мелитополя
Наступление ВС РФ на Запорожье 8 декабря: трупы, освободили ли Гуляйполе
США и Украина обсудили «ключевой» для России вопрос в переговорах
Домашний тиран избил жену из-за чистящего средства в раковине
Россиянам назвали последствия взлома аккаунта на «Госуслугах»
На главу судейской мафии разрешили возбудить дело
Огонь охватил здание администрации в Кашире
Магнитные бури сегодня, 8 декабря: что завтра, стресс, проблемы с ЖКТ, боли
Наступление ВС РФ на Харьков 8 декабря: пьяные бойцы-наркоманы, Волчанск
Раскрыто, сколько кадров заменят в России в ближайшие семь лет
Военэксперт поставил точку в споре о новых атаках ВСУ под Курском
Человек упал на пути в метро Москвы
Дальше
Самое популярное
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Рулет «Эклер»: нежнейшая вкуснятина с шоколадным кремом, которую готовить гораздо проще эклеров
Общество

Рулет «Эклер»: нежнейшая вкуснятина с шоколадным кремом, которую готовить гораздо проще эклеров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.