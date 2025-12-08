Открытые пирожки с яйцом и зеленым луком — готовим смаженки как в Белоруссии

Эти пирожки настолько универсальны, что становятся уместны в любой ситуации. Они прекрасно подходят для сытного завтрака, заряжая энергией на весь день. А возможность заморозить полуготовые смаженки и быстро испечь их к приходу нежданных гостей делает этот рецепт настоящей палочкой-выручалочкой для любой хозяйки.

250 мл молока подогреваю до теплого состояния, растворяю в нем 8 г дрожжей и 1 ст. л. сахара. Добавляю 40 мл растительного масла, 2 яйца, 410 г просеянной муки и щепотку соли. Замешиваю эластичное тесто, накрываю и оставляю в теплом месте на 1,5–2 часа для подъема. Для начинки смешиваю 4-5 мелко нарезанных отварных яиц с пучком зеленого лука. Подошедшее тесто делю на части, раскатываю лепешки. Выкладываю начинку, оставляя края. Даю постоять 15 минут, смазываю желтком и выпекаю 20–25 минут при 180°C до золотистого цвета. Подаю теплыми со сметаной.

