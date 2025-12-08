Вкусная закуска без лишних хлопот: простая намазка из шпрот, которая буквально спасает перед гостями

Иногда дня не хватает даже на небольшую передышку, а уж готовить что-то сложное и вовсе некогда. В такие моменты выручает быстрая намазка из шпрот: получается сытно, пикантно и очень по-домашнему. Ее легко подать как самостоятельную закуску или намазать на тосты для неожиданных гостей.

Для приготовления возьмите: 1 банку шпрот в масле, 2 яйца, 1 морковь, 1 плавленый сыр, 1 луковицу, 1 ст.л. сахара, 1 ст.л. уксуса, 1/2 ч.л. соли, майонез и укроп по вкусу. Лук очистите, мелко порубите и обдайте кипятком.

Слейте воду, добавьте соль, сахар, уксус и оставьте на 10 минут. Шпроты разомните вилкой. Яйца и морковь отварите и натрите на терке, туда же натрите и сыр. Смешайте все ингредиенты, добавьте измельченный укроп и майонез. Перемешайте и дайте настояться полчаса в холоде. Намазка получится нежной, ароматной и очень удобной для быстрых бутербродов. Приятного аппетита!

