08 декабря 2025 в 08:51

Как заставить снег «скатываться» с подкрылков самому: простой зимний трюк для авто, о котором знают лишь опытные водители

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Зимой на подкрылках быстро нарастает грязный лед, который мешает движению и может повредить детали. Но есть простой способ защитить машину, чтобы снег даже не пытался прилипнуть. Он не требует сложных обработок и подходит для любого автомобиля.

Достаточно нанести на чистые и сухие подкрылки силиконовую смазку в спрее или WD-40. После мойки дайте кузову полностью высохнуть, затем равномерно распылите средство и подождите пару минут, чтобы оно схватилось.

Образуется тонкая скользкая пленка, из-за которой снег и грязь не задерживаются, а сразу соскальзывают. Такая защита держится до трех недель и не дает образовываться тяжелым ледяным наростам. Некоторые автолюбители используют и народные варианты — сало, жидкий воск или солярку, — но фабричные средства работают чище и удобнее.

Ранее сообщалось, что многие удивляются, но обычная кухонная фольга способна справляться со ржавчиной не хуже дорогих химических средств. Этот метод прост, безопасен и подходит для любых металлических предметов, от столовых приборов до садового инвентаря.

Проверено редакцией
автомобили
снег
зима
советы
Марина Макарова
М. Макарова
