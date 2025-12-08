Как заставить снег «скатываться» с подкрылков самому: простой зимний трюк для авто, о котором знают лишь опытные водители

Зимой на подкрылках быстро нарастает грязный лед, который мешает движению и может повредить детали. Но есть простой способ защитить машину, чтобы снег даже не пытался прилипнуть. Он не требует сложных обработок и подходит для любого автомобиля.

Достаточно нанести на чистые и сухие подкрылки силиконовую смазку в спрее или WD-40. После мойки дайте кузову полностью высохнуть, затем равномерно распылите средство и подождите пару минут, чтобы оно схватилось.

Образуется тонкая скользкая пленка, из-за которой снег и грязь не задерживаются, а сразу соскальзывают. Такая защита держится до трех недель и не дает образовываться тяжелым ледяным наростам. Некоторые автолюбители используют и народные варианты — сало, жидкий воск или солярку, — но фабричные средства работают чище и удобнее.

