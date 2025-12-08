Нарколог предупредил о последствиях употребления безалкогольного пива

Безалкогольные аналоги пива или вина только маскируют тягу к алкоголю и запускают те же триггеры, рассказал РИАМО нарколог и психиатр Василий Шуров. Он отметил, что сейчас нет доказательств, которые бы подтверждали, что «нулевки» помогают отказаться от алкоголя.

Это реальный способ занять определенную нишу. На первый взгляд — безвредная, но, на мой взгляд, это все равно подкрепление: такие напитки работают по тем же триггерам, что и обычное «веселье». Люди пьют ради этанола, ради чувства опьянения. И когда полностью повторяется вкус, упаковка и стилистика алкоголя, формируется тот же самый паттерн поведения, то же ожидание эффекта, — рассказал Шуров.

По мнению нарколога, употребление безалкогольных аналогов в большинстве случаев снова приведет к употреблению спиртного. Он отметил, что малый процент этанола содержится и в «нулевках».

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что при выборе безалкогольного шампанского рекомендуется отдавать предпочтение продукции известных брендов. Перед покупкой важно внимательно изучить ингредиенты.