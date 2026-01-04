Атака США на Венесуэлу
04 января 2026 в 16:05

Классика русской кухни! Безумно просто и вкусно: пьем взвар в Сочельник

Взвар: согревающий напиток в Сочельник
Взвар — один из самых теплых и атмосферных напитков рождественского стола. Его готовят на основе сушеных фруктов, ягод и меда, а аромат деликатно подчеркивают специи. Напиток получается густым, бархатистым и необыкновенно уютным — именно таким, каким его делали в русских семьях перед Рождеством.

Возьмите кастрюлю и насыпьте в нее 200 г сушеных яблок, 100 г сушеных груш и 70 г чернослива. Залейте фрукты 2 литрами холодной воды и поставьте на средний огонь. Доведите до кипения и варите 20 минут. Добавьте 1 ст. л. изюма, 1 палочку корицы и 3–4 гвоздики, уменьшите огонь и варите еще 10 минут. Когда фрукты размягчатся, снимите кастрюлю с плиты и положите 2 ст. л. меда — размешайте его до полного растворения. Дайте взвару настояться минимум 30 минут, чтобы вкус стал насыщенным. Если хочется более плотной текстуры, разомните часть фруктов ложкой. Подавайте теплым.

  • Совет: если напиток покажется слишком сладким, добавьте 100 мл горячей воды — вкус станет мягче.

  • Факт: традиционный взвар — обязательная часть рождественского стола у славян, символ достатка и тепла в доме.

Посмотрите еще один рецепт взвара на Рождество.

