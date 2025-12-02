Диетолог дала советы, как правильно выбрать безалкогольное шампанское

При выборе безалкогольного шампанского рекомендуется отдавать предпочтение продукции известных брендов, заявила «Вечерней Москве» диетолог Елена Соломатина. Перед покупкой важно внимательно изучить ингредиенты.

Лучше выбирать продукцию известных брендов, которые зарекомендовали себя высоким качеством. Важно изучить состав и остановиться на безалкогольном шампанском, которое изготовлено из натуральных сортов винограда, — подчеркнула Соломатина.

Она отметила, что, помимо этого, следует обращать внимание на упаковку и этикетку. Технология производства — тоже немаловажная характеристика, заключила специалист.

Ранее зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов заявил, что средняя цена на российское шампанское за 2025 год выросла на 10,2%. При этом, по словам Леонова, многие продавцы в преддверии новогодних праздников реализуют шампанское по скидкам и акциям.